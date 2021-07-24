Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек.

Землетрясение было зафиксировано в 15:51 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 11 километров, в 1040 километрах к юго-западу от города Фангареи. При этом сообщений о цунами пока не поступало.

В марте 2021 года землетрясение магнитудой 8,0 зафиксировали в Тихом океане недалеко от берегов Кермадекского архипелага. По данным Геологической службы США, вблизи от эпицентра подземных толчков населенных пунктов не расположено. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В тот же месяц землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в Греции. Эпицентр подземных толчков находился около города Лариса с населением около 144 тысяч человек.Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.