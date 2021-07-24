Семеро украинцев пострадали при ДТП с микроавтобусом в Польше

В Польше семеро украинцев пострадали при ДТП с микроавтобусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третий секретарь по консульским вопросам украинского посольства в Варшаве Екатерина Баранецкая сообщила, что семеро граждан Украины и два поляка пострадали при ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Польше.

- Микроавтобус Volkswagen был организован работодателем и вез рабочих на работу. Ему на встречу выехал Nissan Qashqai, водитель которого находилась в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадали девять пассажиров – семь граждан Украины и двое граждан Республики Польша. Они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, — рассказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Баранецкая сообщила, что посольство установило контакты с властями Польши, они информируют дипломатов о ситуации.

В марте 2021 года рейсовый автобус с украинскими гражданами попал в серьезную аварию в Польше. В результате аварии погибли шестеро украинцев, 15 пострадали. ДТП произошло в районе города Кишице. В аварию попал рейсовый автобус, который следовал из польского города Познань в украинский Херсон. Пострадавшие были госпитализированы.