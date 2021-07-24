ВВС США защитят свои базы "силовыми полями"

Военно-воздушные силы США защитят свои базы "силовыми полями" Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки защитят свои базы "силовыми полями". Об этом пишет The Drive, ссылаясь на материалы Исследовательской лаборатории ВВС США.

Согласно отчету Directed Energy Futures 2060, подобные поля будут создавать при помощи оружия направленной энергии в 2060 году. Они позволят отражать атаки беспилотников и боезаряды, а также формировать "зонт противоракетной обороны как часть многоуровневой системы обороны".

В Исследовательской лаборатории заявили, что имеющиеся возможности позволят создать лазерное оружие мощностью 100 киловатт, "которое может создавать разрушительные эффекты на тактически важных расстояниях" в несколько километров. Однако главным минусом подобного оружия является ограниченная возможность поражать сразу несколько целей.

Напомним, Соединенные Штаты планируют построить в Великобритании базу, чтобы "фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные спутники". Такие базы планируется построить на юге Англии, в Шотландии, в штате Техас и в Австралии. Технологии, которые будут использоваться на них, позволят распознать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров.