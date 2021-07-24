В Париже началась акция протеста против закона об обязательной вакцинации от COVID-19

Во Франции началась акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса Фото: REUTERS

В столице Франции началась протестная акция против введения пропусков для посещения кафе, ресторанов, театров и музеев, а также обязательной вакцинации ряда категорий граждан.

Инициатором акции является бывший вице-председатель партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо.

- Французский народ подвергся нападкам на свои ценности равенства и свободы. Давайте продолжим борьбу за наши идеалы, чтобы в конечном счете выиграть эту битву, — сказал он собравшимся сторонникам.

Как пишет ТАСС, собравшиеся также протестуют против законопроекта, согласно которому обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции подлежат медики, пожарные и ряд категорий военных. Участники акции призывают Сенат отклонить проект закона.

Напомним, начиная со среды 21 июля 2021, чтобы жить полной жизнью, гражданам Франции нужен сертификат вакцинации, отрицательный тест или подтверждение того, что человек недавно переболел коронавирусом. На основании этого гражданину выдается ковидный паспорт. Президент Эммануэль Макрон заявил, что к сентябрю должны пройти вакцинацию все работники медицинской отрасли. Если откажутся, им придется увольняться.