Путин обсудил с Токаевым вопросы сотрудничества России и Казахстана

Владимир Путин обсудил с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества России и Казахстана Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества двух стран, а также региональные проблемы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Путин и Токаев обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и некоторые региональные проблемы. Лидеры России и Казахстана условились о продолжении контактов, — гласит текст сообщения пресс-службы.

Также главы государств договорились продолжать контакты.

В марте Владимир Путин обсудил с Касым-Жомартом Токаевым использование российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутника V" на территории Казахстана. Особое внимание в ходе беседы было уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Президент Казахстана попросил российского лидера о дополнительных поставках препарата в республики.