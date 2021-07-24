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Политика24 июля 2021 18:23

Путин обсудил с Токаевым вопросы сотрудничества России и Казахстана

Главы государств договорились продолжать контакты
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин обсудил с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества России и Казахстана

Владимир Путин обсудил с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества России и Казахстана

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества двух стран, а также региональные проблемы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Путин и Токаев обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и некоторые региональные проблемы. Лидеры России и Казахстана условились о продолжении контактов, — гласит текст сообщения пресс-службы.

Также главы государств договорились продолжать контакты.

В марте Владимир Путин обсудил с Касым-Жомартом Токаевым использование российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутника V" на территории Казахстана. Особое внимание в ходе беседы было уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Президент Казахстана попросил российского лидера о дополнительных поставках препарата в республики.