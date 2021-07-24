Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем ВЭБ.РФ на пять лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем ВЭБ.РФ на пять лет. Текст соответствующего документа был размещен на официальном портале правовой информации.

- Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — гласит текст указа.

В мае 2018 года Шувалов был впервые назначен на пост главы ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.

В январе 2021 года Владимир Путин назначил экс-посла РФ в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Другим указом глава государства присвоил Михаилу Бабичу воинское звание генерал-майора.