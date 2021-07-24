Хуснуллин: в городах-миллионниках трамвайные линии строить выгоднее, чем метро

Марат Хуснуллин заявил, что в городах-миллионниках лучше строить трамвайные линии, чем метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что в российских городах-миллионниках лучше строить трамвайные линии, чем метро.

- Почему в городах-миллионниках нужно делать трамваи, а не метро? Большой поток (пассажиров в метро) - это Москва и Санкт-Петербург. И там есть смысл строить метро или развивать железную дорогу. В городах-миллионниках лучше делать трамваи, — заявил он в прямом эфире у себя в Instagram.

Хуснуллин привел в пример проект продления линии метрополитена в Челябинске, куда будет интегрирован трамвай.

Ранее Марат Хуснуллин во время того же прямого эфира сообщил, что российское правительство планирует упростить ввоз трудовых мигрантов на стройки в ближайший месяц.

До этого он рассказал, что российское правительство будет компенсировать застройщикам цены на стройматериалы. Хуснуллин добавил, что резкий рост цен на стройматериалы наблюдается не только в России. Подорожание стройматериалов в мире составило 15%.