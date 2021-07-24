Белоруссия готова перенаправить экспорт продуктов в Россию в случае санкций

Минсельхоз Белоруссии готов перенаправить экспорт продуктов в Россию в случае санкций Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Минсельхоза Республики Беларусь Иван Крупко сообщил, что страна готова перенаправить экспорт своих продуктов в Россию и Китай в случае антибелорусских санкций.

- Сегодня мы в Европу реализуем продуктов питания на 385 миллионов долларов в год. В Украину реализуем на 195 миллионов (долларов)… В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и будут претензии к предприятиям и закрыты рынки, мы безболезненно перейдем на схожие рынки. Основной, конечно, у нас партнер – это Российская Федерация, и сейчас уклон делается на Китайскую Народную Республику, — заявил Крупко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он добавил, что после введенных санкций против Белоруссии ситуация с экспортом практически не изменилась. Крупко добавил, что в последние годы страна наращивает экспорт в Китай.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для республики. Он напомнил, что в этом году уже несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский лидер отметил, что на недавней встрече с президентом России они обсудили вопросы безопасности, экономики и пути решения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.