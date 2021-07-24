В Марселе протестующие против санитарных пропусков напали на журналистов

Во Франции протестующие против санитарных пропусков напали на журналистов Фото: REUTERS

Во французском городе Марсель журналисты подверглись нападению со стороны протестующих против санитарных пропусков.

Как сообщило France Télévisions, инцидент произошел вскоре после того, как журналисты прибыли на место проведения протестной акции. Примерно десять человек преследовали работников СМИ и нанесли им несколько ударов. Серьезных травм удалось избежать.

- После нападения на наших журналистов в субботу 24 июля France Télévisions решительно осуждает эти безобразные действия и напоминает об основополагающем принципе свободы печати. France Télévisions подаст жалобу на виновных в этих действиях, — сообщила телерадиокомпания в Twitter.

Напомним, в Париже, Лионе, Страсбурге, Лилле и других крупных французских городах прошли в общей сложности 168 манифестаций. Общее количество принявших в них участие французов оценивается в 200 тыс. человек. Все они выступали против введения в республике т.н. санитарных пропусков. О введении подобного рода документа, который станет обязательным для посещения торговых центров и точек общепита, объявил ранее президент страны Эммануэль Макрон. Также он настоял на обязательной вакцинации от COVID-19 всего без исключения медицинского персонала, занятого в системе здравоохранения и социального обеспечения.