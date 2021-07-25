Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В воскресенье, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия. Глава государства Владимир Путин поздравил всех работников следственных органов с их профессиональным праздником, поблагодарив следователей за их трудную, напряженную и крайне ответственную службу.

«Для такой работы необходимы особые качества – твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии», - сказал президент в своем выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Путин отметил, что Следственный комитет, а также следственные подразделения МВД и ФСБ, раскрывая самые сложные преступления, защищают закон и интересы государства, права и свободы законопослушных граждан, играют важную роль в борьбе с коррупцией. Он выразил уверенность в том, что каждый следователь понимает, «какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью».

«Желаю вам и всем вашим близким здоровья, успехов и всего самого доброго», - заключил президент России.