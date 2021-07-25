Президент Мексики предложил создать в регионе аналог Евросоюза

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал страны Латинской Америки и Карибского бассейна работать над большей интеграцией внутри региона и предложил рассмотреть возможность создания аналога Евросоюза. С таким заявлением он выступил в субботу на саммите глав МИД государств - членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который проходит в Мехико.

«Предложение состоит в том, чтобы создать что-то подобное Евросоюзу с учетом нашей истории, действительности и идентичностей. Если мыслить в этом же ключе, нельзя исключать замену Организации американских государств (ОАГ) на по-настоящему независимую организацию, которая не будет чьим-то прислужником, а будет выступать в качестве посредника по просьбе и с согласия конфликтующих сторон в вопросах, касающихся прав человека», - сказал он в Мехико, выступая на саммите глав МИД государств, которые входят в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

При этом Мануэль Обрадор отметил, что его предложение может «звучать как утопия», однако, по его словам, «нужно помнить, что если не ставить себе высшие цели на будущее, то ничего не достичь, и поэтому стоит попытаться», передает ТАСС.