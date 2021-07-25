ЮНЕСКО пригрозила исключить Стоунхендж из списка Объектов всемирного наследия

Одно из самых мистических и знаковых мест в мире – английский Стоунхендж, где в круг стоят каменные плиты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых знаменитых археологических памятников мира – английский Стоунхендж – может быть исключен из списка Объектов всемирного наследия, если Великобритания не пересмотрит проект строительства тоннеля рядом с древним каменным кольцом. Об этом британские власти предупредила Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что проект подземной автострады, которая должна пройти в непосредственной близости к этому сооружению, был утвержден в министерстве транспорта Соединенного Королевства в ноябре прошлого года. В ЮНЕСКО же заявили, что из-за строительства автотоннеля Стоунхендж уже в следующем году планируется внести в перечень объектов, находящихся под угрозой, после чего будет следовать исключение из списка культурных наследий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, расположенное в графстве Уилтшир мегалитическое сооружение из гигантских каменных плит считается древней солнечной обсерваторией и одновременно календарем.