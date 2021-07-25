NBC: Талибы* мешают эвакуации афганцев в США

Боевики контролируют все подъезды к Кабулу Фото: REUTERS

Из-за наступления боевиков радикального движения «Талибан» многие жители Афганистана, рассчитывавшие на вывоз в США, не могут приехать в столицу Кабул, откуда их должны забрать американцы, передает телеканал NBC.

По его данным, на этой неделе некоторые афганцы получили уведомления от американских властей о том, что им пора готовиться к эвакуации, однако им для этого нужно самостоятельно добраться до Кабула. Люди боятся отправляться в путь, потому что опасаются талибов*, контролирующих все подъезды к столице. Кроме того, у многих из них нет денег на поездку в Кабул.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пару недель назад президент США Джо Байден объявил, что к концу июля начнется вывоз афганцев, оказывавших поддержку американским силам, и членов их семей. Глава Белого дома обещал переселить их в Штаты, если они решили после вывода иностранных войск покинуть свою страну и подали заявления на получение специальной иммиграционной визы США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что выводом войск из Афганистана Штаты фактически признали провал своей 20-летней операции и оставляют в стране неразрешенный конфликт. Позже, на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия», российский министр отметил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.