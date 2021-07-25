На акциях протеста против вакцинации в Лондоне пострадали четверо полицейских

Демонстрация против вакцинации от коронавируса на Трафальгарской площади в Лондоне Фото: REUTERS

В субботу, 24 июля, в центре Лондона проходили акции протеста против вакцинации от коронавируса и так называемых ковид-пропусков. Во время демонстраций пострадали четверо британских полицейских, стражи порядка задержали шестерых наиболее агрессивно настроенных участников протестов.

«Завершились мирные демонстрации в центре Лондона. Было произведено шесть задержаний за целый ряд различных правонарушений, и, что неприемлемо, четыре офицера полиции получили ранения», - написала начальник городской полиции Кэтрин Роупер на своей странице в Twitter.

Ранее британские СМИ сообщили, что сотрудники столичных правоохранительных органов задержали одного из протестующих, который бросил в полицейских бутылку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне акции протеста против введения санитарных пропусков проходили и во многих крупных городах Франции. Общее число французов, которые приняли участие в манифестациях, оценивается в 200 тысяч человек.