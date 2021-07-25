Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что трансгендеры не должны участвовать в спортивных соревнованиях женщин, в том числе и на Олимпийских играх. Таким мнением он поделился со своими сторонниками, выступая на митинге в городе Финикс (штат Аризона).

Экс-глава Белого дома начал с того, что из-за политики нынешней вашингтонской администрации его преемника Джо Байдена в Штатах «мужчинам разрешают состязаться в женском спорте». По его словам, «это несправедливо и нелепо», а зрители на трибунах стадионов «не хотят смотреть на это».

«Люди не хотят смотреть на это. Они хотят видеть спортсменов, смотреть состязания. Последнее, что они хотят видеть, – это участие мужчин в женских состязаниях», - приводит слова Трампа ТАСС.

Лилер американских республиканцев добавил, что «теперь это допустили на Олимпийских играх.

«Олимпийские игры тоже испортились», - констатировал Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru/sports, на Олимпиаде в Токио впервые в истории Игр в женских соревнованиях по тяжелой атлетике будет выступать штангистка-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии.