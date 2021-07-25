В Забайкалье восстановили первый пролет обрушившегося железнодорожного моста на Транссибе

Мост на Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился из-за мощного паводка. Фото: Правительство Забайкалья

К утру воскресенья, 25 июля, в Забайкальском крае удалось восстановить первый из двух пролетов моста на Транссибирской железнодорожной магистрали, который обрушился из-за мощного паводка.

«Железнодорожники ускоренными темпами восстанавливают разрушенный стихией мост на Транссибе. В настоящее время уже установили первое из двух его пролетных строений. Перед этим выполнили все подготовительные работы, включая монтаж несущих конструкций и укрепление откосов искусственного сооружения бутовым камнем», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Российских железных дорог» (РЖД).

Отмечается, что ремонтные работы ведутся круглосуточно, в них участвуют более 250 человек, задействовано пять противоразмывных и два восстановительных поезда, а также тяжелая землеустроительная техника, экскаваторы, погрузчики, автокраны и бульдозеры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу на перегоне «Куэнга – Укурей» в Сретенском районе Забайкалья обрушился железнодорожный мост, из-за чего пришлось остановить движение поездов по Транссибирской магистрали в обоих направлениях. Причиной стали сильные продолжительные дожди в регионе.