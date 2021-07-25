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Общество25 июля 2021 7:28

Последние новости на утро 25 июля 2021: Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпиады в Токио

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 25 июля 2021 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 25 июля 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 25 июля 2021 года

Фото: REUTERS

Последние новости на утро 25 июля 2021 года. Россиянка Виталина Бацарашкина принесла нашей сборной первое золото Олимпиады в Токио, она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Эта медаль стала третей для российских спортсменов на Летних Олимпийских играх в столице Японии.

Вечером в субботу умер Александр Курдюков, министр цифрового развития и связи Амурской области, который несколько дней назад попал в больницу с тяжелыми травмами, полученными во время отдыха на туристической базе. О его смерти сообщил губернатор области Василий Орлов.