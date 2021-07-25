На Украине опасаются проблем с энергетической безопасностью после запуска «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

После запуска газопровода «Северный поток – 2» главной проблемой для Украины станет обеспечение энергетической безопасности государства. Об этом в воскресенье, 25 июля, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

- Главной нашей проблемой станет обеспечение энергетической безопасности страны. В настоящее время транзит гарантирует Украине наличие ресурса на территории государства и нам, как государству, военную безопасность. Транзит газа через территорию Украины связывает России руки, - заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

При этом Сергей Макогон раскритиковал соглашение между США и Германией по «Северному потоку – 2», отметив, в этом договоре не увидел никаких гарантий, что транзит газа через Украины сохранится.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова даже увеличить объем транзита газа через Украину выше текущих обязательств в случае новых закупок.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что соглашение между Штатами и ФРГ по газопроводу не сможет помешать проекту выйти на финишную прямую.

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