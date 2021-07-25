Финансовый эксперт назвал способ понизить процент по кредиту Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для получения наиболее низкого процента по кредиту жителям России стоит предоставлять в кредитную организацию все возможные документы о своих доходах и оценить необходимость оформления страховки. Об этом в воскресенье, 25 июля, рассказал директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков.

Финансовый эксперт объяснил, что на персональную кредитную ставку в большинстве случаев влияет пакет документов, подтверждающих доход: как правило, кредиты по минимальному пакету документов дороже.

- В зарплатном банке вам зачастую могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях, поскольку такой банк сразу видит все ежемесячные доходы своих клиентов. Не мене важна страховка. Чаще всего кредит оформляется со страховкой, а отказ от нее, как правило, автоматически увеличивает процент. Страховка выгодна, если вы берете кредит на длительный срок, а платежи могут стать обременительными в случае наступления страхового случая, - рассказал Алексей Грибков в интервью РИА Новости.

При этом, как объяснил специалист, если кредит оформляется на небольшую сумму и на короткий срок, или если клиент намерен погасить его досрочно, то следует посмотреть на величину платежей и без страховки. При таких условиях сумма переплаты по процентам может быть ниже.

Алексей Грибков также порекомендовал россиянам обращать внимание на сопутствующие кредиту услуги, например, необходимо посмотреть на условия по дебетовой карте, которую банк может предложить к потребительскому кредиту.

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