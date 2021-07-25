Минздрав России назвал регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше всего пациентов с расстройствами психики в минувшем 2020 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировали на Чукотке, меньше всего – в Чечне. Такие данные следуют из статистического сборника российского министерства здравоохранения в воскресенье, 25 июля.

- Психические расстройства и расстройства поведения на сто тысяч населения в регионах России: Чукотский автономный округ – 10 012,3, Еврейская автономная область – 6 437,6, Алтайский край – 5 834,9, - говорится в сборнике, который цитирует издание РИА Новости.

Наименьшее количество пациентов с психическими расстройствами в прошлом году зарегистрировали в Чечне: в этом регионе показатель заболеваемости психическими расстройствами на 100 тысяч населения составил 1 555,6. Небольшие показатели также зафиксировали в Ингушетии (1 674,6) и в российской столице (2 005,5).

Как писал сайт kp.ru, ранее эксперты в области психиатрии и психологии сообщили, что когнитивные нарушения, например, ухудшение памяти и снижение концентрации внимания, после заражения коронавирусной инфекцией являются нормальным явлением, поскольку подобные последствия могут возникать после любого вируса.