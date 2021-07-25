Чешский журналист назвал выходки дипломатов США в России терроризмом Фото: REUTERS

Сотрудники посольства Соединенных Штатов в России занимаются более явной враждебной деятельностью, чем та, которую приписывают российской стороне по делу из-за взрывов во Врбетице. Об этом написал чешский журналист Роман Блашко в своей статье для издания Halо noviny.

Журналист считает, что ухудшение отношений между Чехией и Россией было частью замысла США. Он отметил, что некоторые политики в Чехии зависят от западных спецслужб и потому активно помогают наносить ущерб собственному государству, оскорбляя Москву и русских.

- Накануне американский дипломат попался на краже стрелочного указателя на железнодорожной станции в России. Чешские политики утверждали, что произошедшее во Врбетице было актом терроризма, однако, по моему мнению, такая формулировка лучше подходит для инцидента с сотрудником посольства США в России. Не сомневаюсь, что это не единственный случай. Желание разворовать Россию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. И так было всегда, - говорится в статье.

Как писал сайт kp.ru, 12 июля официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что американский дипломат похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. Своей выходной американец подверг жизнь пассажиров потенциальной угрозе. Россия уже направила ноту посольству США о снятии иммунитета с их сотрудника, но дипмиссия просто вернула дипломата на родину.