Аналитики посчитали траты россиян на покупку автомобиля в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители России в июле текущего года в среднем тратят на автомобили низкого ценового сегмента 411 тысяч рублей, а среднего - 840 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили аналитики «СберАвто», проанализировав данные из чеков клиентов по всей стране и сравнив их с начала 2021 года.

- Средний чек на покупку машин экономичного ценового сегмента составил 411 тысяч рублей, за авто среднего и высокого ценового сегмента - 840 тысяч рублей и 1,4 миллиона рублей соответственно. Средний чек в низком ценовом сегменте снизился по сравнению с месяцем ранее на 7,2 процента, в среднем ценовом сегменте - на два процента. С начала текущего года показатели по всем сегментам существенно выросли, - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Рост среднего чека эксперты связали с тем, что в начале 2021 года жители России или еще не успели заключить сделку по покупке транспортного средства, или ожидали скидок от дилеров и производителей. При этом рост цен на автомобили в течение первого полугодия закономерно привел к росту среднего чека летом.

Аналитики сообщили также, что немного изменились предпочтения россиян с точки зрения марок автомобилей. В июне фаворитами у россиян были Lada и корейские Hyundai и Kia, но в текущем месяце Kia вытеснил немецкий бренд Volkswagen.