Американский боец Диллашоу победил Сэндхагена в турнире UFC

Американский боец Ти Джей Диллашоу одержал победу в хедлайнерском поединке Абсолютного бойцовского чемпионата раздельным решением судей, победив соотечественника Кори Сэндхагена. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Поединок в эти выходные продлился все пять раундов и завершился победой бывшего чемпиона организации в легчайшем весе Диллашоу раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Американский боец одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах. На счету 35-летнего спортсмена также четыре поражения. В это время у 29-летнего Кори Сэндхагена на счету 14 побед и три поражения.

Как писал сайт kp.ru, 11 июля во время турнира UFC 264 в Лас-Вегасе ирландский спортсмен Конор Макгрегор в конце первого раунда оступился и сломал ногу, поэтому не смог продолжать поединок. Победу присудили американскому бойцу MMA Дастину Порье.