В России 25 июля 2021 выявлено 24 072 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. Общее число заражений в РФ с начала пандемии коронавируса достигло отметки в 6 126 541. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировали в Москве (3 406), Московской области (2 191) и в Санкт-Петербурге (1 934). Сообщается, что у 9,8 процента новых инфицированных нет никаких симптомов заболевания.

За сутки в России медики также зарегистрировали 779 летальных исходов из-за коронавируса или осложнений на его фоне, всего в стране умерли 153 874 человека. Выздоровели еще 18 678 россиян, с начала пандемии от коронавируса вылечились 5 490 634.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне эксперты в области психиатрии и психологии заявили, что нарушение когнитивных функций после коронавируса – нормальное явление, так как такие осложнения могут возникать после любого вируса.