IT-эксперт объяснил, что делать после потери или кражи смартфона Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед началом использования смартфона следует активировать на нем функцию «Найти телефон». Это поможет определить местоположение украденного или потерянного телефона. Об этом в воскресенье, 25 июля, рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По словам специалиста, с помощью этого режима можно заблокировать смартфон удаленно, превратив его в «кирпич».

- Вор или человек, который его нашел и не сдал ни в полицию, ни владельцу, не смогут воспользоваться вашим телефоном. После потери смартфона необходимо сменить все пароли на сервисах, которые использовал владелец. В первую очередь надо изменить пароль для электронной почты и сервисов, которые связаны с кредитными организациями, а также на сервисах, который обеспечивает резервное копирование информации. Например, в iСloud или сервисе Google, - подчеркнул Алексей Лукацкий в интервью RT.

IT-эксперт объяснил, что это необходимо для того, чтобы преступники не смогли, разблокировав телефон, получить доступ ко всем данным, которые хранятся в различных внешних сервисах, в том числе и социальных сетях владельца.

Как писал сайт kp.ru, ранее специалисты предупредили россиян, что некоторые приложения в смартфоне могут в фоновом режиме получать данные пользователей и использовать их для монетизации.