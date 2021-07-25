Представитель Greenpeace извинился за слова о якутах, которые «не тушат костры» Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Глава противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин извинился за свои слова о якутах, которые, как он говорил ранее, «не тушат костры из-за боязни обидеть духов огня», что впоследствии приводит к лесным пожарам. Свои извинения он выразил в воскресенье, 25 июля, на странице в социальной сети Facebook.

- Я прошу прощения, если кого-то обидели мои слова. Ни в коем случае я не имел в виду национальную особенность. Люди, которые не тушат костры, бросают окурки есть среди всех народов. Для меня рассказы о «духах огня, которые обидятся, если закидать огонь землей» ничем не отличаются от высказываний в стиле «если воля божья разгореться, то разгорится, от моего костра тут ничего не зависит», - объяснил Григорий Куксин.

Как писал сайт kp.ru, с 23 июня в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Дым от природных пожаров в Якутии достиг территорий американского штата Аляска.