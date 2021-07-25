Доктор Мясников назвал боль в шее и спутанность речи неочевидными предвестниками инфаркта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников перечислил признаки надвигающегося инфаркта, которые удается распознать далеко не каждому. Наиболее частным первыми признаками инфаркта считаются боль в груди, одышка, повышенная потливость и слабость, однако, по словам врача, есть и неочевидные предвестники этого опасного состояния.

В список симптомов вошли боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. Такие проблемы часто встречаются у людей, но это не всегда повод вызывать врача.

- Боль, одышка, явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. Если вы вовремя попали к врачу, то смертность составляет примерно 3-6 процентов. если не попали вовремя, ваша смертность — 33 процента. Надо знать свои риски для инфаркта, - объяснил Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор сообщил, что основными факторами риска считаются возраст, наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара, а также ожирение.

Как писал сайт Kp.ru, накануне президент Общества специалистов по сердечной недостаточности и академик РАН Юрий Беленков объяснил, что провоцирует инфаркты и инсульты в молодом возрасте.