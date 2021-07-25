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Общество25 июля 2021 12:35

Владимир Путин наградил детского омбудсмена Анну Кузнецову орденом Дружбы

Уполномоченный по правам ребенка удостоилась ордена за вклад в сфере защиты материнства, отцовства и детства
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент России наградил детского омбудсмена Анну Кузнецову орденом Дружбы

Президент России наградил детского омбудсмена Анну Кузнецову орденом Дружбы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский президент Владимир Путин наградил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову орденом Дружбы. Соответствующий указ главы государства в воскресенье, 25 июля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

- За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства в России наградить орденом дружбы Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Кузнецову Анну Юрьевну, - говорится в тексте документа.

Владимир Путин сегодня также наградил орденами предпринимателя Юрия Ковальчука и премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Также российский лидер присвоил почетное звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ» руководителю Главного военного следственного управления Следственного комитета России Сергею Барсукову.