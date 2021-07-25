МИД России заявил об искусственном нагнетании обстановки в Черном море Фото: Евгения ГУСЕВА

Обстановка в акватории Черного моря искусственно нагнетается внерегиональными игроками. Российская сторона внимательно следит за выполнением конвенции Монтрё. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в министерстве иностранных дел России в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов.

- Считаем задачу по обеспечению неукоснительного выполнения положений конвенции Монтрё весьма актуальной. Особая роль в этой область у Турции, наделенной правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов. Мы внимательно следим за реализацией Конвенции, в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите и предельного тоннажа судов неприбрежных держав в Черном море, - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Принятая в 1936 году конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех государств право прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом режим прохода военных судов различен в отношении черноморских и нечерноморских стран: корабли государств, которые не имеют выхода к Чёрному морю, могут находиться в его водах не более 21 суток.