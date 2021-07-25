Более ста тысяч предложений пришло на сайт народной программы «Единой России» от жителей регионов за неделю

Россияне предлагают усилить социальную поддержку семей с детьми и увеличить число мест в детских садах и школах. Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайт народной программы «Единой России» за неделю пришло более ста тысяч предложений от жителей регионов. Всего россияне заполнили около 2,3 миллиона анкет по 11 направлениям, охватывающим самые разные сферы жизни – от социальной помощи и здравоохранения до образования, экологии и развития села. Самыми активными участниками онлайн-голосования за предложения по разделам программы стали Оренбургская, Ростовская, Брянская области, Кубань и Ставропольский край. Рассказать о своих инициативах можно и лично, заполнив анкету в общественных приемных «Единой России». Самые важные предложения войдут в федеральный или региональный блок народной программы единороссов.

Одним из самых обсуждаемых направлений стали инициативы по социальной поддержке семей с детьми. Жители регионов предлагают максимально упростить порядок получения федеральных и региональных выплат, начисляя их в беззаявительном порядке. Люди голосуют за увеличение материальной помощи приемным, опекунским семьям и семьям с детьми-инвалидами. Родители также призывают увеличить число мест в детских садах и школах.

В сфере здравоохранения россияне предлагают вернуть распределение в медицинских вузах. Поступая на бюджетное место в рамках целевого обучения, выпускники после окончания должны отработать определенное время там, куда их распределят. Жители регионов также предлагают предоставлять сотрудникам медицинских учреждений жилье и служебный транспорт, а также активнее развивать услуги телемедицины. Кроме того, по мнению голосующих, нужно увеличить материальную поддержку врачей, особенно медработников в сельской местности, модернизировать парк автомобилей скорой помощи, нарастить количество бригад «скорых», выезжающих в деревни и села, а также реконструировать фельдшерско-акушерские пункты.

Много предложений поступает по социальной защите старшего поколения. Россияне предлагают расширять программы государственной поддержки пенсионеров (предоставлять услуги ухода на дому, социальное такси и т. д.), оказывать помощь социально ориентированным коммерческим и некоммерческим организациям, работающим с пожилыми людьми, предоставлять товары и услуги по льготным ценам, развивать программы активного долголетия. Для инвалидов предлагается ввести единый электронный сертификат на приобретение медикаментов и предоставить людям с ограниченной мобильностью услуги системы долговременного ухода, а также разработать варианты трудоустройства для людей с инвалидностью.

Предложения для народной программы «Единой России» широко обсуждаются на круглых столах, которые проводятся в региональных отделениях партии. В них участвуют эксперты, представители профильных НКО, общественные активисты. Например, в Тюмени на днях прошла дискуссия по вопросам развития образования и науки. Одной из самых обсуждаемых стала тема производственной практики для студентов вузов. По мнению председателя регионального общественного совета партпроекта «Новая школа», депутата Тюменской думы Николая Токарчука, практикантам требуется помощь на государственном уровне. Сейчас студенты устраиваются на практику сами и часто не могут никуда попасть. Чтобы помочь им в этом процессе, стоит ввести льготные преференции для предприятий, организующих студенческие практики.

В Перми прошли общественные обсуждения на тему благоустройства. Региональный координатор партпроекта «Городская среда» Михаил Борисов предложил упразднить ограничения для участия в федеральных программах по благоустройству для населенных пунктов с численностью населения менее 20 тысяч человек.

Внести свои предложения в народную программу «Единой России» может каждый житель страны. Сделать это можно двумя способами. Первый – проголосовав на сайте программы за предложения в одном из девяти разделов, касающихся главных направления жизни россиян. Второй – рассказать о собственных инициативах, заполнив на сайте специальную форму. Внести предложения можно и лично, посетив общественную приемную регионального отделения «Единой России» и заполнив анкету. Предложения также можно оставлять в общественных приемных депутатов-единороссов, избранных от того округа, где проживает гражданин.