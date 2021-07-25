Ученые из США предупредили об опасном последствии коронавируса для детей и подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Американские ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ выявили причину опасного последствия продолжительного коронавируса у детей и подростков. Об этом в воскресенье, 25 июля, говорится в исследовании, опубликованного на портале Healio.

Сообщается, что через две-четыре недели после заражения коронавирусной инфекцией у юных пациентов есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления – оно провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие сто детей. Оказалось, что у пациентов с таким осложнением вирус продолжал определяться в кишечнике.

- Частицы коронавируса, которые были обнаружены в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, из-за чего организм дает иммунный ответ, характерный для мультисистемного воспаления. Это первое исследование, которое доказало, что вирусные частицы такого воспаления в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией, - сообщил ведущий пульмонолог Массачусетской больницы Лаэль Йонкер.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о частых осложнениях после коронавируса у детей. Среди них эпидемиолог назвал потерю памяти, когнитивные нарушения, а также болезни сердца и желудочно-кишечного тракта.