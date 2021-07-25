СК предложил использовать видеосвязь при проведении допросов и очных ставок Фото: пресс-служба следственного управления СК Рязанской области

Следственный комитет России прорабатывает вопрос об использовании дистанционного сбора доказательств, сообщил руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Сейчас СК подготовил законопроект о применении систем видео-конференцсвязи при проведении таких следственных действий, как допрос или очная ставка. Дистанционный формат можно будет использовать, если участник судопроизводства не может явиться по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, рассказал Бастрыкин в интервью «Российский газете».

По мнению главы СК, такой формат будет удобен и для свидетелей, и для следователей и позволит сократить сроки следствия. Он подчеркнул, что это не потребует дополнительных бюджетных средств.

Как писал сайт kp.ru, ранее Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете. Глава ведомства отметил, что информационные вбросы наносят серьезный ущерб национальной безопасности, экономике государства и общему положению дел в стране.