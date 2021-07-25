Жириновский попросил Зюганова оставить Грудинина в покое Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский обратился с призывом к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову оставить в покое директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина и перестать вовлекать его в политику.

«Ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем Вам его подвергать опасности?... Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу Вас», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Политик обратил внимание, что экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов находится в бегах в Литве, после того, как был осужден за избиение полицейских, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин осужден и ограничен в свободе, а бывший член КПРФ Максим Шевченко «сбежал от Зюганова в другую партию». По словам Жириновского, Грудинин никогда не станет президентом России, а сам Зюганова «не выиграет ни одни выборы губернатора».

Как заявил лидер ЛДПР, Зюганову нужно задуматься о смене названия своей партии и политического курса, «поскольку в ближайшие годы рухнет и Куба, и Северная Корея, и Венесуэла, и Никарагуа». «Все левые режимы обречены», – написал Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что Зюганов сообщил ему о планах взять самоотвод на ближайшем съезде. Политик также предположил, что новым лидером компартии станет Юрий Афонин, нынешний заместитель председателя ЦК КПРФ.

Сайт kp.ru сообщал, что в интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову в Clubhouse Владимир Жириновский заявил, что не дружит с Геннадием Зюгановым, никогда с ним не выпивает и садится рядом, только если больше нет свободных мест.