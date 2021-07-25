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Здоровье25 июля 2021 17:45

Врачи назвали новую категорию людей, чаще всего умирающих от коронавируса

По оценке британских ученых, выросла смертность среди вакцинированных
Абдулла ШАКИРОВ
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Врачи назвали новую категорию людей, чаще всего умирающих от коронавируса

Врачи назвали новую категорию людей, чаще всего умирающих от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К людям, чаще всего умирающим от коронавируса, добавились пациенты старше 40 лет, которые не были вакцинированы от COVID-19, следует из опросов британских врачей.

По информации Daily Mail, непривите люди в возрасте более 40 лет тяжелее переносят коронавирус. Также врачи сообщают, что у 5% вакцинированных нет никакой реакции на прививки, еще у 5% был зафиксирован недостаточный иммунный ответ.

Как отметил профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс, вырастает доля смертей и среди привитых. Он подчеркнул, что вакцинация не дает гарантии спастись от гибели в результате заболевания COVID-19.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что треть выздоровевших от коронавируса пациентов страдают от тромбов и одышки. Кроме того, перенесшие COVID-19 жалуются на кашель, боль в груди и тахикардию.