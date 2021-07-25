Видео допроса подозреваемого в избиении главы Минцифры Амурской области опубликовал СК

СК опубликовал видео допроса подозреваемого в избиении главы Минцифры Амурской области Фото: Министерство цифрового развития и связи Амурской области

СК показал видео допроса подозреваемого в избиении главы Минцифры Амурской области Александра Курдюкова.

Видео допроса подозреваемого в избиении главы Министерства цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова появилось в Сети. Кадры были опубликованы Следственным комитетом России.

В ролике показано, как задержанного приводят в отделение, после чего правоохранители начинают допрашивать подозреваемого. Мужчина сидит, опустив голову и держа в руках мобильный телефон.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 17 июля, министр с семьей отправился отдыхать на одну из турбаз Амурской области. Вечером того же дня Курдюкова нашли избитым. Он получил черепно-мозговую травму, перелом височной кости и ушиб головного мозга.

Как сообщают источники kp.ru, министр поссорился с одним из отдыхающих на турбазе мужчин из-за того, что тот оказывал излишние знаки внимания его супруге, пытался флиртовать. От полученных в ходе драки травм чиновник впал в кому и не мог рассказать, что произошло в тот вечер.