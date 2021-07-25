Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 июля 2021 19:04

Американская компания предложила испытать препарат от коронавируса на украинцах

Украина часто получает подобные обращения от иностранных производителей, заявил главный санитарный врач страны
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Американская компания предложила испытать препарат от коронавируса на украинцах

Американская компания предложила испытать препарат от коронавируса на украинцах

Фото: Олег Укладов

Украине предложили испытать на своих гражданах препарат от коронавируса, сообщил главный санитарный врач республики Игорь Кузин.

Предложение поступило от американской компании, рассказал он в интервью изданию «Апостроф».

Название корпорации и препарата Кузин не назвал. По его словам, Украина часто получает обращения от иностранных компаний с предложениями провести клинические испытания препаратов от COVID-19. Он заявил, что пять таких исследований уже завершены, другие пока продолжаются.

Напомним, сейчас украинцев вакцинируют препаратом компании AstraZeneca. Ранее в Минздраве страны сообщили о регистрации нескольких заявлений о неблагоприятных последствиях после прививки этой вакциной.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 на Украине заявили о начале вакцинации от новой коронавирусной инфекции жителей Крыма.