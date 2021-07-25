Американская компания предложила испытать препарат от коронавируса на украинцах Фото: Олег Укладов

Украине предложили испытать на своих гражданах препарат от коронавируса, сообщил главный санитарный врач республики Игорь Кузин.

Предложение поступило от американской компании, рассказал он в интервью изданию «Апостроф».

Название корпорации и препарата Кузин не назвал. По его словам, Украина часто получает обращения от иностранных компаний с предложениями провести клинические испытания препаратов от COVID-19. Он заявил, что пять таких исследований уже завершены, другие пока продолжаются.

Напомним, сейчас украинцев вакцинируют препаратом компании AstraZeneca. Ранее в Минздраве страны сообщили о регистрации нескольких заявлений о неблагоприятных последствиях после прививки этой вакциной.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 на Украине заявили о начале вакцинации от новой коронавирусной инфекции жителей Крыма.