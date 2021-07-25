РЖД возобновили движение поездов по Транссибу Фото: Олег Укладов

Движение поездов по Транссибирской железнодорожной магистрали восстановлено, сообщают «Российские железные дороги».

Первый пассажирский поезд пересек реку Ареду по восстановленному участку в 17:54 по московскому времени. Железнодорожное сообщение было восстановлено на первой нитке разрушенного моста в течение двух суток, сказано в Telegram-канале компании.

Сейчас на Транссибе продолжаются работы по восстановлению второй нитки моста. В работах задействованы 350 железнодорожников и около 130 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, на Забайкалье обрушились проливные дожди, спровоцировавшие паводки. В результате разрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, в одном из сел региона были подтоплены 55 домов и 55 приусадебных участков. В результате ЧП на Транссибе было приостановлено движение поездов.

Президент России Владимир Путин после ЧП на Транссибе поручил восстановить движение по первой ветке магистрали в течение 2,5 суток, по второй – в течение пяти.