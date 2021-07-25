США рассматривают новые санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии.

Американские власти задались этим вопросом после просьбы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Новые рестрикции будут направлены на дальнейшую изоляцию президента республики Александра Лукашенко, передает The Wall Street Journal.

Сообщается, что Тихановская встретилась в США с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном. Власти США рассматривают санкции в отношении нефтяных и калийных предприятий Белоруссии, владельцы которых, по словам Тихановской, близки к Лукашенко.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Соединенные Штаты ввели новые санкции против Белоруссии. В список попали 16 граждан республики, в том числе пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, начальник минской милиции Михаил Гриб, замминистра юстиции Сергей Калиновский.