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В мире25 июля 2021 20:34

США рассматривают новые санкции против Белоруссии

Рестрикции должны коснуться нефтяной промышленности и отрасли минеральных удобрений
Абдулла ШАКИРОВ
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США рассматривают новые санкции против Белоруссии

США рассматривают новые санкции против Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии.

Американские власти задались этим вопросом после просьбы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Новые рестрикции будут направлены на дальнейшую изоляцию президента республики Александра Лукашенко, передает The Wall Street Journal.

Сообщается, что Тихановская встретилась в США с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном. Власти США рассматривают санкции в отношении нефтяных и калийных предприятий Белоруссии, владельцы которых, по словам Тихановской, близки к Лукашенко.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Соединенные Штаты ввели новые санкции против Белоруссии. В список попали 16 граждан республики, в том числе пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, начальник минской милиции Михаил Гриб, замминистра юстиции Сергей Калиновский.