На МАКС-2021 подписали контракты на 265 миллиардов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе авиакосмического салона МАКС-2021 в Жуковском были подписаны соглашения на общую сумму 265 миллиардов рублей, рассказали журналистам в дирекции авиасалона.

По объему контрактов МАКС-2021 превзошел мероприятие 2019 года. В авиасалоне приняли участие 831 компания из 56 стран.

Международный авиакосмический салон проходил с 20 по 25 июля 2021. В течение этих дней посетители аэродрома в Жуковском могли увидеть тематические экспозиции с новейшими образцами вооружения. В том числе прошла презентация прототипа российского легкого однодвигательного тактического истребителя Checkmate, который поднимется в воздух уже в 2023 году.

Уже в первый день, когда на авиасалон пускали только официальные делегации, аэродром посетили более 7 тысяч человек. Сайт kp.ru писал о российских самолетах будущего, представленных на МАКС-2021.