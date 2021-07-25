Голикова: В России экспресс-тестами на коронавирус оснастят 240 пунктов пропуска через государственную границу

В России экспресс-тестами на коронавирус оснастят 240 пунктов пропуска через государственную границу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Россия намерена к 2024 году оснастить экспресс-тестами на коронавирус 240 пунктов пропуска через государственную границу, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю, для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы», – рассказала вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

Оснащение пунктов пропуска будет проходить в рамках проекта «Санитарный щит», отметила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее Голикова рассказала, что Россия до 2024 года направит на создание «санитарного щита» порядка 30 миллиардов рублей. Проект предполагает защиту от завоза в страну опасных инфекций, влияющих на развитие пандемий. Он позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые вирусы и за четыре месяца вакцины от них.