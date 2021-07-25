Голикова сообщила, что в России появятся 36 лабораторий по изучению биологических агентов

В России к 2030 году появятся 36 лабораторий по изучению биологических агентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 2030 году в России будут созданы 36 лабораторий по изучению биологических агентов, рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«До 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий», – сообщила она в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт kp.ru, ранее в университете ИТМО разработали универсальную тест-систему, при помощи которой можно будет на дому определять, заражен ли человек новым коронавирусом SARS-CoV-2, и есть ли у него антитела.

Как писал сайт kp.ru, ранее Голикова сообщила, что вакцинация от коронавирусной инфекции на территории России в настоящее время идет активно, поствакцинальных осложнений не наблюдается.

Между тем российский президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции на территории государства.