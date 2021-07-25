В США зафиксировали вспышку неизлечимой грибковой инфекции Фото: Артем КИЛЬКИН

В США зафиксировали вспышку грибковой инфекции Candida Auris, которую врачи считают практически не поддающейся лечению.

Инфекцию обнаружили в больницах штатах Техас и Вашингтон, около трети заразившихся ею скончались в течение 30 дней. У порядка 10% пациентов с Candida Auris были выявлены серьезные инфекции кровотока, передает NewYork Times.

Как говорят врачи, эта грибковая инфекция представляет опасность прежде всего для людей с ослабленным иммунитетом, тогда как для здоровых он почти безопасен. Отмечается, что выявленная у пациентов в США инфекция впервые показала устойчивость к трем классам противогрибковых препаратов. По мнению врачей риск смертности от Candida Auris значительно увеличился на фоне пандемии коронавируса.

Профессор, заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии Университета имени Мечникова Николай Климко рассказывал сайту kp.ru об инфекции Candida Auris, вызывающую сепсис, поражающий весь организм.