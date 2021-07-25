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Политика25 июля 2021 23:27

В США описали сценарий мировой войны в 2034 году

По мнению авторов книги, к глобальному конфликту в будущем может привести противостояние США и КНР в Южно-Китайском море
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис

Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адмирал Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в соавторстве написали книгу под названием «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой они описали глобальный вооруженный конфликт будущего. Выдержки из этой книги опубликовал журнал National Interest.

Авторы считают, что к «глобальному пожару» в недалеком будущем может привести противостояние Вашингтона и Пекина в Южно-Китайском море. При этом в «новой мировой войне», по их мнению, будут участвовать, в основном, дроны и автономная беспилотная военная техника, а боевые действия будут сопровождаться массированными хакерскими атаками на вражеские компьютерные системы. Поэтому, как указывают отставной адмирал и писатель, американским военным не обойтись без небольших групп специально обученного «элитного спецназа», интегрирующих с системами на основе прорывных биотехнологий.

Джеймс Ставридис и Эллиот Акерман отмечают, что Штатам «нужно признать: оружие будущего станет беспилотным или автономным», однако они «продолжают создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого».