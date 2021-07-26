Авиация Израиля нанесла удар по сектору Газа

Израильские истребители нанесли удары по объектам палестинских группировок в секторе Газа Фото: REUTERS

В ночь на понедельник, 26 июля, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа. Эта атака стала ответом на очередной запуск воздушных шаров с прикрепленными к ним горючими веществами и взрывчаткой.

Вечером в воскресенье с территории палестинского анклава в сторону расположенных неподалеку от границы городов еврейского государства было запущено несколько воздушных шаров с зажигательными устройствами, в результате чего в приграничной полосе, по данным израильской государственной радиостанции Kan, вспыхнуло не менее пяти пожаров.

Военная авиация Израиля атаковала, в основном, цели в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа, уточняет РИА Новости.

Ранее в воскресенье, как писал сайт kp.ru, сирийские системы противовоздушной обороны (ПРО) отразили ракетную атаку Израиля по населенному пункту Сейдат-Зейнаб. Ракеты были уничтожены российскими зенитными ракетными комплексами «Бук-М2Э».