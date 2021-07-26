В МВД считают разрешение на временное проживание в России неэффективным

МВД России предложило проект федерального миграционного закона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве внутренних дел России пояснили, что решение об отмене разрешений на временное проживание в стране обусловлено тем, что практика показала его неэффективность, а для иностранцев, планирующих получить российское гражданство или вид на жительство, это «излишняя бюрократическая процедура».

«Существующий в настоящее время институт временного проживания исключается. Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности», - сказал ТАСС представитель пресс-центра МВД.

Собеседник агентства добавил, что для тех иностранных граждан, которые намерены получить российское гражданство, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство является излишней бюрократической процедурой.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ведомство разработало законопроект, который предусматривает изменение правил пребывания мигрантов в нашей стране, а также отмену временного разрешения на проживание – документа, позволяющего иностранным гражданам проживать и работать в России в течение трех лет. Кроме того, .мигрантов при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности».