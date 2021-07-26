Михаил Саакашвили предложил Украине разрабатывать собственные ресурсы после запуска "Северного потока — 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил Украине разрабатывать собственные ресурсы после запуска "Северный поток — 2".

Он заявил, что верить гарантиям сохранения транзита после запуска трубопровода нельзя.

- То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород, — сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что для обеспечения стабильного функционирования украинской газотранспортной системы (ГТС) в условиях достройки газопровода "Северный поток – 2" незаложной необходимо стать "газовым хабом" Европы. Депутат отметил, что украинская ГТС перестанет функционировать в случае, если там не будет достаточного количества газа, поэтому Украине срочно необходимо подумать о дальнейших действиях.