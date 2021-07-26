Российские компании выплатят ЕС 1,1 млрд евро углеродного налога

Компании из России выплатят ЕС 1,1 млрд евро углеродного налога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений должны будут выплатить Евросоюзу минимум 1,1 миллиарда евро углеродного налога. Об этом следует из итогов расчета РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.

Как пишет издание, налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 миллиардов евро, а в натуральном выражении — 16,3 миллиона тонн.

- Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 миллионов евро, азотных удобрений — 398 миллионов евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов, — сообщает издание.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом". По его словам, в результате нового налога значительно сократится потребление российской нефти и угля, из-за чего российские экспортеры потеряют миллиарды евро. Медведев отметил, что стремление Евросоюза ввести углеродный налог "под прикрытием климатической повестки дня" уже вызвало обеспокоенность целого ряда стран. Так, по его словам, "без восторга" к этой идеи относятся и "крупнейшие экономические державы" США и Китай.