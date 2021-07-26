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Общество26 июля 2021 8:46

РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие через Забайкалье

Работы на мосту на перегоне Куэнга – Укурей ведутся круглосуточно, но движение поездов не прерывается
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие через Забайкалье по Транссибу

РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие через Забайкалье по Транссибу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье по Транссибирской магистрали. Об этом сообщила пресс-служба компании.

- Работы на мосту ведутся круглосуточно, но движение поездов не прерывается. За ночь пропустили 19 поездов: 3 пассажирских, 1 пригородный и грузовые. Сегодня планируется пропустить еще 5 пассажирских поездов (около 1400 пассажиров), один пригородный и более 30 грузовых составов, — гласит сообщение пресс-службы.

Как писал сайт kp.ru, на Забайкалье обрушились проливные дожди, спровоцировавшие паводки. В результате обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, в одном из сел региона были подтоплены 55 домов и 55 приусадебных участков. Пострадавшие районы уже осмотрел губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он поручил мобилизировать краевые службы на восстановление транспортных подъездов к пострадавшим населенным пунктам.