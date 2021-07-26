Минобороны США показало видео дозаправки самолета "судного дня"

США показали видео дозаправки самолета "судного дня". Фото: ВВС США

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки показало видео с дозаправкой самолета Boeing E-4B, известного как "самолет судного дня".

- Дозаправка E-4B в полете никогда не устаревает. Боже, какая для этого нужна сноровка! Экипажи совершили отличный полет, - написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби у себя в Twitter.

Он выразил благодарность летчикам и опубликовал короткое видео с демонстрацией дозаправки самолета.

Ранее появилась информация, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки защитят свои базы "силовыми полями". Согласно отчету Directed Energy Futures 2060, подобные поля будут создавать при помощи оружия направленной энергии в 2060 году. Они позволят отражать атаки беспилотников и боезаряды, а также формировать "зонт противоракетной обороны как часть многоуровневой системы обороны".