Посольство США: Байден не приедет на саммит Зеленского по Крыму

Джо Байден не приедет на саммит Владимира Зеленского по Крыму Фото: REUTERS

Временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент сообщил, что американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут на встречу "Крымской платформы".

- От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета, — сказал Кент в интервью "Радио Свобода"*.

В состав администрации Байдена входят 15 должностных лиц, имеющих статус министра (секретаря). Кент не уточнил, кто именно будет присутствовать на встрече "Крымской платформы".

Ранее представители Конгресса США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой изменить дату визита в Вашингтон Владимира Зеленского. По мнению конгрессменов, дата приезда украинского лидера выбрана крайне неудачно. Все дело в том, что 30 августа, в день, когда состоится запланированная встреча двух президентов в Белом доме, Конгресс США будет в полном составе находиться на каникулах, что затруднит или сделает вовсе невозможными встречи Зеленского с конгрессменами.

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